https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766675496.html

В Алма-Ате освободили аэропорт

В Алма-Ате освободили аэропорт - РИА Новости, 05.01.2022

В Алма-Ате освободили аэропорт

В Алма-Ате идёт антитеррористическая спецоперация, аэропорт города, крупнейшая воздушная гавань Казахстана, освобождён и работает в штатном режиме, сообщил... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T22:07

2022-01-05T22:07

2022-01-05T22:35

беспорядки в казахстане

в мире

алма-ата

казахстан

алматинская область

касым-жомарт токаев

нур-султан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766657791_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d27e20ff8f43d883b1994ccda6e87ab.jpg

АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. В Алма-Ате идёт антитеррористическая спецоперация, аэропорт города, крупнейшая воздушная гавань Казахстана, освобождён и работает в штатном режиме, сообщил журналистам заммэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров.Аэропорт Алма-Аты был захвачен в среду вечером участниками протестов, охвативших город, и приостановил свою работу."В городе началась антитеррористическая спецоперация. Аэропорт освобождён. Переводится в штатный режим работы", - сказал Бабакумаров.В свою очередь kazTag со ссылкой на источник сообщил, что захватившие аэропорт ушли, сейчас в воздушной гавани никого из участников беспорядков нет.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-СултанеСледите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

алма-ата

казахстан

алматинская область

нур-султан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алма-ата, казахстан, алматинская область, касым-жомарт токаев, нур-султан