21:56 05.01.2022 (обновлено: 22:27 05.01.2022)
Захватившие аэропорт в Алма-Ате ушли, сообщили СМИ
Kaztag: участники беспорядков покинули территорию аэропорта Алма-Аты
Баррикада возле мэрии во время акций протеста в Алма-Ате, Казахстан
АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Участники массовых беспорядков покинули территорию международного аэропорта Алма-Аты, крупнейшей воздушной гавани Казахстана, сообщило в среду вечером агентство KazTAG.
В среду вечером аэропорт был захвачен участниками протестов и приостановил работу.
"Захватившие аэропорт ушли. Сейчас в аэропорту никого нет. В порту выключен свет. Одно воздушное судно с пассажирами стоит на перроне", - сообщает агентство в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП, также до 19 января, распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".