https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766670962.html

В Казахстане после семи часов отсутствия заработал интернет

В Казахстане после семи часов отсутствия заработал интернет - РИА Новости, 05.01.2022

В Казахстане после семи часов отсутствия заработал интернет

Интернет-связь, пропавшая в различных регионах Казахстана около семи часов назад, появилась в стране в полночь по времени столицы республики (21.00 мск),... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T21:07

2022-01-05T21:07

2022-01-05T21:19

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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жанаозен

алматинская область

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Интернет-связь, пропавшая в различных регионах Казахстана около семи часов назад, появилась в стране в полночь по времени столицы республики (21.00 мск), передает корреспондент РИА Новости.Мобильный интернет отсутствует, но появилась связь в домашних сетях.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Международный аэропорт Алма-Аты был захвачен протестующими и приостановил работу. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день этот режим был распространен на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766664407.html

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в мире, казахстан, нур-султан, жанаозен, алматинская область, касым-жомарт токаев