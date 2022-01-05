21:03 05.01.2022 (обновлено: 21:11 05.01.2022)
СМИ рассказали об обстановке в столице Казахстана
Sputnik: в столице Казахстана очень тихо, ни о каких беспорядках речь не идет
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В казахстанской столице Нур-Султане очень тихо, ни о каких беспорядках речь не идет, сообщает Sputnik Казахстан.
Несмотря на комендантский час, по улицам столицы курсируют редкие машины. Прохожих на улицах не видно.
По словам корреспондента Sputnik, в Доме министерств готовятся в случае необходимости выдержать оборону. Проезды заставили бетонными блоками, в проходах дежурят сотрудники полиции в боевой амуниции, к зданию стянута техника.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
В ночь на 5 января президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день этот режим был распространен на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".