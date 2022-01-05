https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766668377.html

Белый дом ответил на обвинения в причастности к беспорядкам в Казахстане

Белый дом ответил на обвинения в причастности к беспорядкам в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022

Белый дом ответил на обвинения в причастности к беспорядкам в Казахстане

США призывают протестующих в Казахстане держаться в мирных рамках, власти - к сдержанности и отвергают обвинения в причастности к обострению ситуации в стране,... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T20:35

2022-01-05T20:35

2022-01-05T20:52

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

сша

жанаозен

алматинская область

касым-жомарт токаев

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США призывают протестующих в Казахстане держаться в мирных рамках, власти - к сдержанности и отвергают обвинения в причастности к обострению ситуации в стране, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Это первая официальная реакция американской администрации на массовые протесты в Казахстане."Мы поддерживаем призывы... к протестующим самовыражаться мирными способами, к властям - проявить сдержанность", - сказала Псаки, добавив, что в Вашингтоне отслеживают развитие ситуации."Есть некоторые безумные российские утверждения по поводу того, что США стоят за всем этим. Позвольте воспользоваться этой возможностью и заявить, что это абсолютная ложь и явно является частью стандартного темника российской дезинформации", - добавила она.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе и первой столице страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", а стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/protesty-1766660679.html

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жанаозен

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в мире, казахстан, сша, жанаозен, алматинская область, касым-жомарт токаев