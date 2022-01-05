https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766667646.html

Первый казахский космонавт призвал ввести войска ОДКБ в республику

Первый казахский космонавт призвал ввести войска ОДКБ в республику - РИА Новости, 05.01.2022

Первый казахский космонавт призвал ввести войска ОДКБ в республику

Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров призвал прибегнуть к помощи ОДКБ на фоне ситуации в Казахстане. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T20:29

2022-01-05T20:29

2022-01-05T22:22

беспорядки в казахстане

в мире

одкб

нурсултан назарбаев

жанаозен

алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров призвал прибегнуть к помощи ОДКБ на фоне ситуации в Казахстане."У нас в Казахстане оказалось, что не хватает собственных сил … то давайте прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор… ОДКБ", - сказал Аубакиров в прямом эфире госканала "Хабар 24".Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.Токаев предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

жанаозен

алматинская область

актау

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в мире, одкб, нурсултан назарбаев, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев