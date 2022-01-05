20:29 05.01.2022 (обновлено: 22:22 05.01.2022)
Первый казахский космонавт призвал ввести войска ОДКБ в республику
Первый казахский космонавт Аубакиров призвал ввести войска ОДКБ в республику
© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров призвал прибегнуть к помощи ОДКБ на фоне ситуации в Казахстане.
"У нас в Казахстане оказалось, что не хватает собственных сил … то давайте прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор… ОДКБ", - сказал Аубакиров в прямом эфире госканала "Хабар 24".
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.
Токаев предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики.
На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.