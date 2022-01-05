https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766667160.html

ООН прокомментировала ситуацию в Казахстане

ООН прокомментировала ситуацию в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022

ООН прокомментировала ситуацию в Казахстане

ООН с беспокойством следит за ситуацией в Казахстане, важно, чтобы все стороны воздерживались от насилия, заявил на брифинге официальный представитель генсека... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T20:22

2022-01-05T20:22

2022-01-05T20:36

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

оон

стефан дюжаррик

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ООН, 5 янв - РИА Новости. ООН с беспокойством следит за ситуацией в Казахстане, важно, чтобы все стороны воздерживались от насилия, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы следим с беспокойством за ситуацией в Казахстане. Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и содействовали диалогу для решения всех проблем", - сказал Дюжаррик.Угрозы сотрудникам ООН в Казахстане пока нет, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."У нас есть офис в стране. Мы связывались с нашими сотрудниками. Угрозы безопасности нашим сотрудникам нет. Угрозы нашим сотрудникам и их работе нет", - сказал Дюжаррик на брифинге.Он отметил, что не знает, связывался ли генсек ООН с президентом Казахстана.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766667646.html

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