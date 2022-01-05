https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766666670.html

СМИ: у некоторых казахстанцев вновь появился мобильный интернет

СМИ: у некоторых казахстанцев вновь появился мобильный интернет - РИА Новости, 05.01.2022

СМИ: у некоторых казахстанцев вновь появился мобильный интернет

У некоторых казахстанцев вновь появился мобильный интернет, сообщает местный портал Tengrisnews.kz. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T20:15

2022-01-05T20:15

2022-01-05T20:31

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

жанаозен

алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. У некоторых казахстанцев вновь появился мобильный интернет, сообщает местный портал Tengrisnews.kz.Ранее сервис по мониторингу блокировок в СНГ GlobalCheck сообщил, что "Казахтелеком" включил проводной интернет в некоторых регионах.На фоне беспорядков в республике организация NetBlocks, анализирующая работу всемирной сети, зафиксировала отключение интернета по всему Казахстану. Корреспонденты РИА Новости ранее убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.Массовые антиправительственные протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная вскорости правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.В ночь на 5 января президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день этот режим был распространен на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766661772.html

казахстан

жанаозен

алматинская область

актау

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в мире, казахстан, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев