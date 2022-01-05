https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766664407.html
На всей территории Казахстана ввели режим ЧП
На всей территории Казахстана ввели режим ЧП - РИА Новости, 05.01.2022
На всей территории Казахстана ввели режим ЧП
Власти Казахстана на фоне массовых беспорядков ввели на всей территории страны режим чрезвычайного положения. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T19:44
2022-01-05T19:44
2022-01-05T21:20
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Власти Казахстана на фоне массовых беспорядков ввели на всей территории страны режим чрезвычайного положения.Об этом сообщил Sputnik.Ранее президент Касым-Жомарт Токаев ввел ЧП в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях.Эта мера предусматривает комендантский час с 07:00 до 23:00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет на продажу оружия, боеприпасов и алкоголя. Кроме того, у граждан оружие и боеприпасы также изымаются. Охрану особо важных объектов усиливают.Беспорядки в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.Токаев предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали сотрудники полиции.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан
19:44 05.01.2022 (обновлено: 21:20 05.01.2022)
На всей территории Казахстана ввели режим ЧП
На всей территории Казахстана ввели режим ЧП
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Власти Казахстана
на фоне массовых беспорядков ввели на всей территории страны режим чрезвычайного положения.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев
ввел ЧП в Алма-Ате
, Алматинской и Мангистауской областях.
Эта мера предусматривает комендантский час с 07:00 до 23:00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет на продажу оружия, боеприпасов и алкоголя. Кроме того, у граждан оружие и боеприпасы также изымаются. Охрану особо важных объектов усиливают.
Беспорядки в Казахстане
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен
и Актау
, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области
, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.
В республике ограничили работу интернета и мессенджеров.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев
, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.
Токаев предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали сотрудники полиции.