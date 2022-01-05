https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766664124.html

В Киргизии опровергли информацию о прилете частных самолетов из Казахстана

В Киргизии опровергли информацию о прилете частных самолетов из Казахстана - РИА Новости, 05.01.2022

В Киргизии опровергли информацию о прилете частных самолетов из Казахстана

Частные самолеты из Казахстана в аэропорт столицы Киргизии в среду не прилетали, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Бишкека "Манас". РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T19:41

2022-01-05T19:41

2022-01-05T20:12

беспорядки в казахстане

в мире

киргизия

жанаозен

алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

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БИШКЕК, 5 янв - РИА Новости. Частные самолеты из Казахстана в аэропорт столицы Киргизии в среду не прилетали, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Бишкека "Манас"."Информация о том, что в международный аэропорт "Манас" прилетели частные самолеты из Казахстана, не соответствует действительности. За день до настоящего времени не было заявок и запросов на посадку в Бишкек из Казахстана", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, 5 января из Алма-Аты прилетел только пустой самолёт авиакомпании "Тез Джет", который ранее выполнял чартерный рейс из Оша в Алма-Ату.Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали, что якобы в Киргизию из Казахстана направились несколько частных самолетов. Журналисты предположили, что на них могут находится приближенные высокопоставленных чиновников Казахстана.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе и первой столице страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", а стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766661772.html

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киргизия

жанаозен

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в мире, киргизия, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев