19:41 05.01.2022 (обновлено: 20:12 05.01.2022)
В Киргизии опровергли информацию о прилете частных самолетов из Казахстана
Пресс-служба аэропорта "Манас": частные самолеты из Казахстана не прилетали в Киргизию
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Люди в аэропорту Манас в Бишкеке
"Информация о том, что в международный аэропорт "Манас" прилетели частные самолеты из Казахстана, не соответствует действительности. За день до настоящего времени не было заявок и запросов на посадку в Бишкек из Казахстана", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, 5 января из Алма-Аты прилетел только пустой самолёт авиакомпании "Тез Джет", который ранее выполнял чартерный рейс из Оша в Алма-Ату.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали, что якобы в Киргизию из Казахстана направились несколько частных самолетов. Журналисты предположили, что на них могут находится приближенные высокопоставленных чиновников Казахстана.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе и первой столице страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", а стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.