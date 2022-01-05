https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766663197.html

Протестующие пытаются захватить департамент внутренних дел в Алма-Ате

Протестующие пытаются захватить департамент внутренних дел в Алма-Ате - РИА Новости, 05.01.2022

Протестующие пытаются захватить департамент внутренних дел в Алма-Ате

В Казахстане участники массовых беспорядков пытаются захватывать органы власти и силовые структуры, пишут местные СМИ. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T19:28

2022-01-05T19:28

2022-01-05T19:54

беспорядки в казахстане

в мире

алма-ата

жанаозен

алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. В Казахстане участники массовых беспорядков пытаются захватывать органы власти и силовые структуры, пишут местные СМИ.Так, издание "Vласть" сообщило через Twitter, что "прямо сейчас в городе (Алма-Ата. — Прим. ред.) происходит попытка захвата протестующими департамента внутренних дел".Кроме того, как пишет Sputnik Казахстан, также в Алма-Ате группа людей пытается штурмом взять здание Ауэзовского РОВД. По некоторым данным, туда привезли задержанных во время беспорядков.Беспорядки в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что занял пост главы Совета безопасности и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

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в мире, алма-ата, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев