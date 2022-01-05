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Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766662989.html
Аэропорт Минска заявил об отмене рейсов "Белавиа" в Казахстан
Аэропорт Минска заявил об отмене рейсов "Белавиа" в Казахстан - РИА Новости, 05.01.2022
Аэропорт Минска заявил об отмене рейсов "Белавиа" в Казахстан
Аэропорт Минска заявил, что рейсы белорусской авиакомпании "Белавиа" в Казахстан отменяются до стабилизации ситуации. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T19:26
2022-01-05T19:38
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
минск
белавиа
белоруссия
касым-жомарт токаев
нур-султан
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МИНСК, 5 янв – РИА Новости. Аэропорт Минска заявил, что рейсы белорусской авиакомпании "Белавиа" в Казахстан отменяются до стабилизации ситуации."В связи с неблагоприятной обстановкой в Республике Казахстан решением департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь рейсы ОАО "Авиакомпания "Белавиа" в аэропорты Республики Казахстан отменяются до стабилизации ситуации", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Национального аэропорта "Минск".Ранее в среду белорусская авиакомпания "Белавиа" уточнила, что отменяет не только сегодняшний вечерний рейс в Алма-Ату, но и обратный рейс в Минск в четверг. В компании пояснили, что решение связано с тем, что аэропорт Алма-Аты не принимает воздушные суда.Между тем, согласно табло вылета/прилёта на сайте авиакомпании, в расписании на четверг стоит вылет из Минска в Нур-Султан в 20.15 мск. Пока рядом с ним стоит статус "Запланирован".В свою очередь минтранс Белоруссии ранее заявил, что белорусские авиакомпании только с его разрешения будут выполнять полёты в аэропорты Казахстана в зависимости от складывающейся там обстановки.До этого "Белавиа" сообщила, что предлагает пассажирам, следующим рейсами из Минска в Казахстан и обратно до 10 января, бесплатно изменить даты вылета по 31 января. В среду казахстанские СМИ сообщили, что в аэропорт Алма-Аты проникли протестующие, идет эвакуация персонала и пассажиров.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная правительственная комиссия сообщила, что готова снизить эти цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь и усиление охраны особо важных объектов. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, а также возглавил совбез Казахстана, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал "выйти с новым пакетом предложений" в ближайшее время.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, казахстан, минск, белавиа, белоруссия, касым-жомарт токаев, нур-султан
19:26 05.01.2022 (обновлено: 19:38 05.01.2022)
 
Аэропорт Минска заявил об отмене рейсов "Белавиа" в Казахстан

Аэропорт Минска заявил об отмене рейсов "Белавиа" в Казахстан до стабилизации ситуации

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-500 белорусской авиакомпании "Белавиа"
Самолет Boeing 737-500 белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Самолет Boeing 737-500 белорусской авиакомпании "Белавиа"
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МИНСК, 5 янв – РИА Новости. Аэропорт Минска заявил, что рейсы белорусской авиакомпании "Белавиа" в Казахстан отменяются до стабилизации ситуации.
"В связи с неблагоприятной обстановкой в Республике Казахстан решением департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь рейсы ОАО "Авиакомпания "Белавиа" в аэропорты Республики Казахстан отменяются до стабилизации ситуации", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Национального аэропорта "Минск".
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Ранее в среду белорусская авиакомпания "Белавиа" уточнила, что отменяет не только сегодняшний вечерний рейс в Алма-Ату, но и обратный рейс в Минск в четверг. В компании пояснили, что решение связано с тем, что аэропорт Алма-Аты не принимает воздушные суда.
Между тем, согласно табло вылета/прилёта на сайте авиакомпании, в расписании на четверг стоит вылет из Минска в Нур-Султан в 20.15 мск. Пока рядом с ним стоит статус "Запланирован".
В свою очередь минтранс Белоруссии ранее заявил, что белорусские авиакомпании только с его разрешения будут выполнять полёты в аэропорты Казахстана в зависимости от складывающейся там обстановки.
До этого "Белавиа" сообщила, что предлагает пассажирам, следующим рейсами из Минска в Казахстан и обратно до 10 января, бесплатно изменить даты вылета по 31 января. В среду казахстанские СМИ сообщили, что в аэропорт Алма-Аты проникли протестующие, идет эвакуация персонала и пассажиров.
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В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная правительственная комиссия сообщила, что готова снизить эти цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь и усиление охраны особо важных объектов. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, а также возглавил совбез Казахстана, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал "выйти с новым пакетом предложений" в ближайшее время.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанМинскБелавиаБелоруссияКасым-Жомарт ТокаевНур-Султан
 
 
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