19:26 05.01.2022 (обновлено: 19:38 05.01.2022)
Аэропорт Минска заявил об отмене рейсов "Белавиа" в Казахстан
Аэропорт Минска заявил об отмене рейсов "Белавиа" в Казахстан до стабилизации ситуации
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-500 белорусской авиакомпании "Белавиа"
© Sputnik / Виктор Толочко
Самолет Boeing 737-500 белорусской авиакомпании "Белавиа"
"В связи с неблагоприятной обстановкой в Республике Казахстан решением департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь рейсы ОАО "Авиакомпания "Белавиа" в аэропорты Республики Казахстан отменяются до стабилизации ситуации", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Национального аэропорта "Минск".
Ранее в среду белорусская авиакомпания "Белавиа" уточнила, что отменяет не только сегодняшний вечерний рейс в Алма-Ату, но и обратный рейс в Минск в четверг. В компании пояснили, что решение связано с тем, что аэропорт Алма-Аты не принимает воздушные суда.
Между тем, согласно табло вылета/прилёта на сайте авиакомпании, в расписании на четверг стоит вылет из Минска в Нур-Султан в 20.15 мск. Пока рядом с ним стоит статус "Запланирован".
В свою очередь минтранс Белоруссии ранее заявил, что белорусские авиакомпании только с его разрешения будут выполнять полёты в аэропорты Казахстана в зависимости от складывающейся там обстановки.
До этого "Белавиа" сообщила, что предлагает пассажирам, следующим рейсами из Минска в Казахстан и обратно до 10 января, бесплатно изменить даты вылета по 31 января. В среду казахстанские СМИ сообщили, что в аэропорт Алма-Аты проникли протестующие, идет эвакуация персонала и пассажиров.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная правительственная комиссия сообщила, что готова снизить эти цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь и усиление охраны особо важных объектов. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, а также возглавил совбез Казахстана, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал "выйти с новым пакетом предложений" в ближайшее время.