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"Никогда такого не было": очевидец рассказал об обстановке в Алма-Ате

"Никогда такого не было": очевидец рассказал об обстановке в Алма-Ате - РИА Новости, 05.01.2022

"Никогда такого не было": очевидец рассказал об обстановке в Алма-Ате

Напряженная ситуация только в Алма-Аты, на окраинах города обстановка спокойная, беспорядков нет, сообщил РИА Новости местный житель Виктор Дьяченко. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T19:10

2022-01-05T19:10

2022-01-05T19:32

беспорядки в казахстане

в мире

жанаозен

алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Напряженная ситуация только в Алма-Аты, на окраинах города обстановка спокойная, беспорядков нет, сообщил РИА Новости местный житель Виктор Дьяченко."В нашей части города все спокойно, магазины работают. Беспорядки только в центре. Я 2-го и 3-го был центре, было еще спокойно, а со вчерашнего дня там бастуют. Следили за всем по телевизору, пока сегодня в обед отключили телевидение и интернет тоже. Неприятно, конечно. Никогда такого не было", - сказал Дьяченко.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

жанаозен

алматинская область

актау

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в мире, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев