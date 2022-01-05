https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766659487.html
США закрыли для посетителей генконсульство в Алма-Ате
США закрыли для посетителей генконсульство в Алма-Ате - РИА Новости, 05.01.2022
США закрыли для посетителей генконсульство в Алма-Ате
Генеральное консульство США в Алма-Ате будет закрыто для посетителей в четверг, а его персонал переведен на удаленную работу на фоне массовых протестов, которые РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T18:49
2022-01-05T18:49
2022-01-05T18:49
беспорядки в казахстане
в мире
сша
жанаозен
касым-жомарт токаев
нур-султан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766657794_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_2e58228576855c150c96e18dc6da2085.jpg
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Генеральное консульство США в Алма-Ате будет закрыто для посетителей в четверг, а его персонал переведен на удаленную работу на фоне массовых протестов, которые продолжаются в Казахстане, говорится в сообщении на сайте дипмиссии.Дипломаты призывают соотечественников избегать мест проведения демонстраций, не появляться на балконах и в окнах и по мере возможности не выходить на улицу."Генеральное консульство в Алма-Ате будет закрыто для посетителей в четверг, 6 января, а персонал переведен на дистанционную работу. Все услуги американским гражданам и визовые интервью откладываются в посольстве в Нур-Султане и в генеральном консульстве в Алма-Ате", - сказано в релизе.Об иных изменениях в работе посольства США в Казахстане не сообщается.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа.Однако протесты не затихли, а распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнешем городе Казахстана - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00; запрет массовых мероприятий и забастовок; запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь; изъятие у людей оружия и боеприпасов; усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220105/nazarbaev-1766652844.html
сша
жанаозен
нур-султан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766657794_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_8e565dd8f43cdb116a668c5fa7487db9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, жанаозен, касым-жомарт токаев, нур-султан
США закрыли для посетителей генконсульство в Алма-Ате
США закрыли для посетителей генконсульство в Алма-Ате и перевели сотрудников на удаленку
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости.
Генеральное консульство США
в Алма-Ате
будет закрыто для посетителей в четверг, а его персонал переведен на удаленную работу на фоне массовых протестов, которые продолжаются в Казахстане
, говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
Дипломаты призывают соотечественников избегать мест проведения демонстраций, не появляться на балконах и в окнах и по мере возможности не выходить на улицу.
"Генеральное консульство в Алма-Ате будет закрыто для посетителей в четверг, 6 января, а персонал переведен на дистанционную работу. Все услуги американским гражданам и визовые интервью откладываются в посольстве в Нур-Султане
и в генеральном консульстве в Алма-Ате", - сказано в релизе.
Об иных изменениях в работе посольства США в Казахстане не сообщается.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен
и Актау
в Мангистауской области
(нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа.
Однако протесты не затихли, а распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнешем городе Казахстана - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00; запрет массовых мероприятий и забастовок; запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь; изъятие у людей оружия и боеприпасов; усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.