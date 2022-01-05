17:53 05.01.2022 (обновлено: 18:00 05.01.2022)
СМИ: рабочие крупного завода в Казахстане устроили забастовку
CNN: в Казахстане рабочие "Мангистаумунайгаза" устроили забастовку
© Sputnik / Александр Мироглов
Ситуация в Казахстане на фоне протестов
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ряд рабочих казахстанско-китайского нефтедобывающего предприятия "Мангистаумунайгаза" в Мангистауской области Казахстана устроили забастовку, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Некоторые рабочие "Мангистаумунайгаза", совместного казахстанско-китайского нефтедобывающего предприятия, базирующегося в Мангистауской области, устроили забастовку", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что на данный момент это не отразилось на производительности предприятия.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная правительственная комиссия сообщила, что готова снизить эти цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он также сказал, что теперь возглавляет совбез Казахстана, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, глава государства подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал "выйти с новым пакетом предложений" в ближайшее время.