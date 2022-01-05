https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766654692.html

СМИ: в Алма-Ате отключили электричество в домах возле резиденции президента

СМИ: в Алма-Ате отключили электричество в домах возле резиденции президента - РИА Новости, 05.01.2022

СМИ: в Алма-Ате отключили электричество в домах возле резиденции президента

Электричество отключили в ряде домов вблизи от резиденции президента в городе Алма-Ата в Казахстане, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местного журналиста. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T17:44

2022-01-05T17:44

2022-01-05T17:44

беспорядки в казахстане

в мире

жанаозен

алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Электричество отключили в ряде домов вблизи от резиденции президента в городе Алма-Ата в Казахстане, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местного журналиста."Журналист в Алма-Ате сообщил CNN, что у них... похоже, отключили свет в зданиях вокруг их многоквартирного дома в центре Алма-Аты рядом с резиденцией президента и мэрией", - говорится в сообщении телеканала.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная правительственная комиссия сообщила, что готова снизить эти цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он также сказал, что теперь возглавляет совбез Казахстана, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, глава государства подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал "выйти с новым пакетом предложений" в ближайшее время.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766652494.html

жанаозен

алматинская область

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в мире, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев