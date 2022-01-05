Токаев знает, кто организовал протесты в Казахстане, заявил эксперт
Эксперт Жарихин: президент Казахстана Токаев знает, кто организовал протесты в стране
Акция протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Протесты в Казахстане подстроены теми, кто хочет отставки президента Касым-Жомарта Токаева, это видно невооруженным глазом, и глава государства об этом знает, заявил РИА Новости замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Ранее в среду во втором обращении к нации Токаев заявил, что у заговорщиков в Казахстане был тщательный план действий, они были финансово мотивированы.
"Президент не сказал, кто это сделал, но безусловно, он это знает. То что протесты были подстроены - это видно невооруженным глазом", - сказал Жарихин.
По его словам, подстроить протесты могли представители элит, которым выгодна отставка Токаева.
"В здравом уме люди не повышают в два с половиной раза стоимость топлива на бензоколонках, и часть жителей двух столиц - старой и новой - не выходят дружно в поддержку жителей отдаленного запада Казахстана, которых это касается", - пояснил эксперт.
Он добавил, что подозрительно выглядит и то, что протестующие сменили лозунг и начали требовать отставки правительства, когда цены вернули на прежний уровень.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе и первой столице страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", а стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.