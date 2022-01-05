17:12 05.01.2022 (обновлено: 17:20 05.01.2022)
Общественный транспорт в Нур-Султане заработает шестого января
Sputnik Казахстан: общественный транспорт в Нур-Султане заработает шестого января
© Sputnik / Александр Мироглов
Ситуация в Казахстане на фоне протестов
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Общественный транспорт в столице Казахстана Нур-Султане заработает утром в четверг и будет функционировать в обычном режиме, если не произойдет непредвиденных ситуаций, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на компанию CTS, которая отвечает за работу транспорта.
"Общественный транспорт выйдет на линию с 7 утра и будет курсировать в обычном режиме, если не произойдет непредвиденных ситуаций", - говорится в сообщении.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране в среду ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане с 5 по 19 января. В столице во время действия режима ЧП будет ограничен въезд и выезд из города, запрещены собрания, у физлиц будет изъято оружие.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены на газ. Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, вещание ряда телеканалов временно прекратилось.
Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он заявил, что теперь возглавляет совбез Казахстана. По словам Токаева, хулиганствующие элементы были хорошо организованы во время беспорядков, он подчеркнул, что власть будет действовать максимально жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов. Президент также пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений."