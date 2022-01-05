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В центре Алма-Аты слышны взрывы светошумовых гранат

В центре Алма-Аты слышны взрывы светошумовых гранат - РИА Новости, 05.01.2022

В центре Алма-Аты слышны взрывы светошумовых гранат

В центре первой столицы Казахстана города Алма-Ата всё ещё слышны выстрелы и взрывы светошумовых гранат, полиции в городе не видно, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T17:07

2022-01-05T17:07

2022-01-05T17:12

беспорядки в казахстане

в мире

жанаозен

алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

sputnik казахстан

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В центре первой столицы Казахстана города Алма-Ата всё ещё слышны выстрелы и взрывы светошумовых гранат, полиции в городе не видно, передает Sputnik Казахстан.По его данным, группы "протестующих по 30-50 человек" начали стекаться к площади Республики напротив здания городской администрации.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе и первой столице страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, добавив, что "власть не падет", а стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

жанаозен

алматинская область

актау

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в мире, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев, sputnik казахстан