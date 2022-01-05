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Аэропорт в Актау перестал принимать рейсы

Аэропорт в Актау перестал принимать рейсы - РИА Новости, 05.01.2022

Аэропорт в Актау перестал принимать рейсы

Аэропорт в казахстанском городе Актау, областном центре Мангистауской области, не работает на фоне ситуации в стране, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T17:04

2022-01-05T17:04

2022-01-05T17:37

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Аэропорт в казахстанском городе Актау, областном центре Мангистауской области, не работает на фоне ситуации в стране, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на авиакомпанию Air Astana.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Мангистауской области режим чрезвычайного положения до 19 января, что предусматривает комендантский час и ограничения на въезд и выезд.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе и первой столице страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, добавив, что "власть не падет", а стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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