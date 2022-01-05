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"Аэрофлот" отменил рейс в Алма-Ату

"Аэрофлот" отменил рейс в Алма-Ату - РИА Новости, 05.01.2022

"Аэрофлот" отменил рейс в Алма-Ату

Российский национальный авиаперевозчик "Аэрофлот" на фоне антиправительственных протестов в Казахстане отменил рейс из Москвы в Алма-Ату, следует из... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T17:03

2022-01-05T17:03

2022-01-05T18:18

беспорядки в казахстане

казахстан

алма-ата

аэрофлот

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российский национальный авиаперевозчик "Аэрофлот" на фоне антиправительственных протестов в Казахстане отменил рейс из Москвы в Алма-Ату, следует из онлайн-табло на сайте авиакомпании.Рейс должен был вылететь в 20:55, но в табло обозначено, что он отменен. Отмена подтверждается и на онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево". Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Нур-Султан на данный момент значится в расписании.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе и первой столице страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, добавив, что "власть не падет", а стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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казахстан, алма-ата, аэрофлот, в мире, шереметьево (аэропорт), жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, нур-султан, новости - туризм