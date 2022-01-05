https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766647813.html

Кадыров призвал казахский народ не идти на поводу у провокаторов

Кадыров призвал казахский народ не идти на поводу у провокаторов - РИА Новости, 05.01.2022

Кадыров призвал казахский народ не идти на поводу у провокаторов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совместного прямого эфира в Instagram со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым призвал казахский народ не разрушать... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T16:47

2022-01-05T16:47

2022-01-05T17:03

беспорядки в казахстане

рамзан кадыров

алматинская область

касым-жомарт токаев

магомед даудов

россия

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ГРОЗНЫЙ, 5 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совместного прямого эфира в Instagram со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым призвал казахский народ не разрушать государство и сравнил события в Казахстане со сценарием начала военных кампаний в Чечне.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе Казахстана вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ. Созданная президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым правительственная комиссия 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты распространились и на другие города, произошли столкновения силовиков с протестующими. В Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения до 19 января. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство."Нам судьба Казахстана небезразлична. Мой отец родился там, там похоронен брат моего дедушки. Нас приютил в самые сложные времена наш братский казахстанский народ. Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание", — сказал Кадыров.Он обратился к протестующим с призывом вести себя "максимально мирно" и не разрушать государство и экономику."Мы знаем, что такое война, что такое митинги. Нас тоже подвели — так же, как и вас сегодня, — к военным событиям. Мы потеряли сотни тысяч людей, у нас пропавшие без вести, народ разделили на тейпы, вирды и фамилии. Это делали воспитанники спецслужб разных государств. И у них была задача через Чеченскую Республику развалить суверенное государство Россию. <...> Поэтому мы, чеченский народ, во главе с руководством просим одуматься, чтобы наши братья не допускали ошибок, чтобы остановились, не довели ситуацию до военных событий", — сказал Кадыров.Он также призвал остановиться тех, кто стоит "во главе этих протестов", поскольку государство приняло отставку правительства и снизило цены на газ."Война никогда к хорошему не приводит, война разрушает, уничтожает и убивает. <...> Прошу тех, кто стоит во главе этих протестов, остановиться. Побойтесь Всевышнего, вам отвечать за это на том свете", — сказал Кадыров.

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766642129.html

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рамзан кадыров, алматинская область, касым-жомарт токаев, магомед даудов, россия