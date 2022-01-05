https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766646092.html

В Алма-Ате отменили ночные богослужения из-за комендантского часа

В Алма-Ате отменили ночные богослужения из-за комендантского часа - РИА Новости, 05.01.2022

В Алма-Ате отменили ночные богослужения из-за комендантского часа

Ночные Рождественские богослужения отменены в Алма-Ате из-за комендантского часа, предварительно, службы назначены на 10.00, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T16:34

2022-01-05T16:34

2022-01-05T16:52

беспорядки в казахстане

казахстан

алма-ата

русская православная церковь

александр суворов

жанаозен

алматинская область

актау

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Ночные Рождественские богослужения отменены в Алма-Ате из-за комендантского часа, предварительно, службы назначены на 10.00, рассказал РИА Новости председатель Отдела по взаимодействию церкви и общества Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви (РПЦ), ключарь Вознесенского кафедрального собора в Алма-Ате протоиерей Александр Суворов."Уже отменены ночные Рождественские богослужения в ночь с 6 на 7 января в связи с комендантским часом с 23.00. Предварительно, богослужение назначено на утро 10.00, однако нам надо пережить эту ночь и завтрашний день, потому что ситуация критическая, и посмотреть, что будет", - сказал он.Священнослужитель отметил, что ситуация очень тревожная, "верующих просят не собираться - это опасно для их жизни и здоровья". "К храмам, к счастью, никаких претензий со стороны протестующих нет. Сегодня утром толпа прошла мимо храма Христа Спасителя в северо-западной части города: там шел бой с полицией, однако протестующие вполне доброжелательно относились к храму, никаких попыток провокаций и нападений в сторону храмов не было. Пока мы не слышали, что были какие то провокации в сторону церкви", - добавил он.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе и первой столице страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", а стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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казахстан, алма-ата, русская православная церковь, александр суворов, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев