https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766642716.html

Токаев возглавит Совет безопасности Казахстана

Токаев возглавит Совет безопасности Казахстана - РИА Новости, 05.01.2022

Токаев возглавит Совет безопасности Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня возглавляет Совет безопасности страны. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T16:05

2022-01-05T16:05

2022-01-05T17:08

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

нурсултан назарбаев

жанаозен

алматинская область

актау

беспорядки в казахстане

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АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня возглавляет Совет безопасности страны."С сегодняшнего дня я возглавляю Совет безопасности Казахстана", — приводит слова из речи Токаева казахстанское издание informburo.kz.Ранее в роли пожизненного председателя Совбеза выступал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.Беспорядки в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, жанаозен, алматинская область, актау