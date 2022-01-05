https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766642129.html

Президент Казахстана Токаев обратился к нации

Президент Казахстана Токаев обратился к нации - РИА Новости, 05.01.2022

Президент Казахстана Токаев обратился к нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что становится руководителем Совета безопасности республики. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T15:59

2022-01-05T15:59

2022-01-05T20:05

казахстан

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что становится руководителем Совета безопасности республики.О таком решении глава государства сообщил во втором за сутки обращении к нации на фоне развернувшихся по всей стране массовых беспорядков. Ранее председателем Совбеза был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.Видеозапись выступления Токаева распространилась в соцсетях.Он заявил, что в результате противостояний среди сотрудников силовых органов есть убитые и раненые, власть будет максимально жестко действовать по отношению к нарушителям."Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улице, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты", — добавил Токаев.Глава государства отметил, что находится в столице и пообещал в ближайшее время выйти с новыми предложениями по урегулированию ситуации.Как подчеркнул Токаев, он остается на прежней позиции последовательных реформ и выразил уверенность, что народ его поддержит.Беспорядки в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Столкновения в Казахстане продолжаются. Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766636913.html

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казахстан