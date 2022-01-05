В Алма-Ате митингующие отобрали у полиции огнестрельное оружие

АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. В Алма-Ате протестующие отобрали у силовиков огнестрельное оружие, щиты и дубинки, передает корреспондент РИА Новости.Полиции в городе не наблюдается, несколько тысяч митингующих собираются в центре, они держат в руках металлические пруты, у некоторых с собой огнестрельное оружие.В городе не работают сотовая связь, интернет и телевидение.Ранее протестующие ворвались в мэрию Алма-Аты и подожгли ее, а затем заняли резиденцию президента Казахстана, она тоже горит.Акции протеста начались в Жанаозене и Актау в первые дни нового года. Жители этих городов вышли на митинги в знак протеста против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации, а та 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Тем не менее протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января начались столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. В беспорядках пострадали 137 правоохранителей и 53 гражданских.Токаев отправил правительство в отставку и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Кроме того, он объявил в Алма-Ате и Нур-Султане, а также в Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение. Тем не менее с утра протестующие снова стали собираться в центре города и устроили стычки с полицией.Президент второй раз выступил с обращением к нации. Он заявил, что в беспорядках были убиты и ранены сотрудники силовых органов, поэтому власть отныне будет максимально жестко действовать по отношению к нарушителям. При этом он подчеркнул, что остается вместе с народом, и пообещал в ближайшее время выйти с новыми предложениями по урегулированию ситуации.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. В Алма-Ате протестующие отобрали у силовиков огнестрельное оружие, щиты и дубинки, передает корреспондент РИА Новости.
Полиции в городе не наблюдается, несколько тысяч митингующих собираются в центре, они держат в руках металлические пруты, у некоторых с собой огнестрельное оружие.
В городе не работают сотовая связь, интернет и телевидение.
Ранее протестующие ворвались в мэрию Алма-Аты и подожгли ее, а затем заняли резиденцию президента Казахстана, она тоже горит.
Акции протеста начались в Жанаозене и Актау в первые дни нового года. Жители этих городов вышли на митинги в знак протеста против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации, а та 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
Тем не менее протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января начались столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. В беспорядках пострадали 137 правоохранителей и 53 гражданских.
Токаев отправил правительство в отставку и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Кроме того, он объявил в Алма-Ате и Нур-Султане, а также в Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение. Тем не менее с утра протестующие снова стали собираться в центре города и устроили стычки с полицией.
Президент второй раз выступил с обращением к нации. Он заявил, что в беспорядках были убиты и ранены сотрудники силовых органов, поэтому власть отныне будет максимально жестко действовать по отношению к нарушителям. При этом он подчеркнул, что остается вместе с народом, и пообещал в ближайшее время выйти с новыми предложениями по урегулированию ситуации.
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