https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766633797.html

К сайтам ряда госорганов Казахстана ограничили доступ из-за рубежа

К сайтам ряда госорганов Казахстана ограничили доступ из-за рубежа - РИА Новости, 05.01.2022

К сайтам ряда госорганов Казахстана ограничили доступ из-за рубежа

Сайты ряда госорганов Казахстана временно недоступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T14:44

2022-01-05T14:44

2022-01-05T15:33

в мире

казахстан

беспорядки в казахстане

алматинская область

касым-жомарт токаев

нур-султан

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сайты ряда госорганов Казахстана временно недоступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране, передают корреспонденты РИА Новости.Корреспонденты в Москве, Ташкенте и Бишкеке убедились, что не открываются сайты администрации президента Казахстана, генпрокуратуры, Комитета нацбезопасности, министерств внутренних дел и здравоохранения, а также акиматов (мэрий) Алма-Аты и Нур-Султана.При этом доступны сайты Нацбанка и премьер-министра.Ранее сообщалось, что из-за рубежа нет доступа к сайтам некоторых казахстанских СМИ. В частности, не удается зайти на страницы порталов zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz, также недоступна страница Sputnik Казахстан.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, алматинская область, касым-жомарт токаев, нур-султан