https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766632535.html

Эксперт увидел украинский след в протестах в Казахстане

Эксперт увидел украинский след в протестах в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022

Эксперт увидел украинский след в протестах в Казахстане

Украинский след просматривается в протестах в Казахстане, киевские спецслужбы давно подогревали там национализм и настраивали против России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T14:30

2022-01-05T14:30

2022-01-05T14:30

в мире

жанаозен

алматинская область

касым-жомарт токаев

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украинский след просматривается в протестах в Казахстане, киевские спецслужбы давно подогревали там национализм и настраивали против России, заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев."Мы в принципе давно ждали, что эти противоречия тяжелые внутренние возникнут. Казахстан находится на стыке двух миров - постсоветского пространства и Китая, на него оказывают сильное влияние западные силы. Обращаем внимание, что в выступлениях просматривается украинский след. Украинские спецслужбы не первый год работают в Казахстане, стимулируют казахский национализм, настраивают группы в правительстве против России", - сказал Суздальцев.По мнению политолога, это "заход с востока против России". "В конце декабря именно из Киева приходила информация о том, что скоро в Казахстане начнутся такие события. Мы к этому относились спокойно, потому что уже не первый раз. Но в данном случае все негативные факторы вошли в резонанс", - подчеркнул эксперт.Суздальцев считает, что решение об отставке правительства вряд ли поможет действующему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву сдержать протесты. "Я думаю, президент Токаев не сдержит эти волнения отставкой правительства и созданием каких-либо комиссий", - сказал РИА Новости политолог.По его мнению, в стране накопились противоречия не только в экономике, но и политике, в том числе в связи с активной ролью предыдущего президента Нурсултана Назарбаева. Есть разрыв в уровне доходов людей. "Простое население, особенно в сельской местности, живет очень бедно. В столице возможностей больше, но города и так переполнены", - отметил эксперт.Он добавил, что Казахстан - страна многонациональная, но во власти и в силовых структурах представлены в основном этнические казахи, хотя пока национальные противоречия не ощущаются.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

жанаозен

алматинская область

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в мире, жанаозен, алматинская область, касым-жомарт токаев