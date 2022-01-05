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Казахстан не запрашивал помощь у России из-за протестов, заявил Песков
Казахстан не запрашивал помощь у России из-за протестов, заявил Песков - РИА Новости, 05.01.2022
Казахстан не запрашивал помощь у России из-за протестов, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, запрашивал ли Казахстан помощь у России. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T14:15
2022-01-05T14:15
2022-01-05T14:33
казахстан
дмитрий песков
россия
беспорядки в казахстане
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, запрашивал ли Казахстан помощь у России."Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы", - сказал собеседник агентства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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казахстан, дмитрий песков, россия
14:15 05.01.2022 (обновлено: 14:33 05.01.2022)
Казахстан не запрашивал помощь у России из-за протестов, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Казахстан не запрашивал помощь у России из-за беспорядков