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Казахстан не запрашивал помощь у России из-за протестов, заявил Песков

Казахстан не запрашивал помощь у России из-за протестов, заявил Песков - РИА Новости, 05.01.2022

Казахстан не запрашивал помощь у России из-за протестов, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, запрашивал ли Казахстан помощь у России. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T14:15

2022-01-05T14:15

2022-01-05T14:33

казахстан

дмитрий песков

россия

беспорядки в казахстане

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, запрашивал ли Казахстан помощь у России."Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы", - сказал собеседник агентства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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казахстан, дмитрий песков, россия