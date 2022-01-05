https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766628821.html

Комендант Алма-Аты призвал митингующих разойтись и избегать насилия

Комендант Алма-Аты призвал митингующих разойтись и избегать насилия - РИА Новости, 05.01.2022

Комендант Алма-Аты призвал митингующих разойтись и избегать насилия

Комендант Алма-Аты, начальник департамента полиции Канат Таймерденов призвал протестующих разойтись и не допустить эскалации насилия, сообщает местное издание... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T13:55

2022-01-05T13:55

2022-01-05T14:12

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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Комендант Алма-Аты, начальник департамента полиции Канат Таймерденов призвал протестующих разойтись и не допустить эскалации насилия, сообщает местное издание Zakon.kz.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата. В районе резиденции президента в городе слышны выстрелы.Ранее Таймерденов сообщил, что из-за действий "экстремистских группировок" в Алма-Ате было сожжено 120 автомобилей и избиты 500 гражданских, в числе которых женщины и старики. По данным издания, в результате беспорядков в Алма-Ате пострадали около 300 предприятий, в том числе магазины и точки общепита, были сожжены не менее 33 машин различных ведомств и служб.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220105/rezidentsiya-1766629700.html

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