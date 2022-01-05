13:42 05.01.2022 (обновлено: 13:58 05.01.2022)
В районе резиденции президента в Алма-Ате слышны выстрелы
В Алма-Ате слышны звуки выстрелов в районе резиденции президента Казахстана Токаева
© REUTERS / Pavel MikheyevСотрудники полиции и военные во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
Сотрудники полиции и военные во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Звуки выстрелов слышны в районе резиденции президента в Алма-Ате, передает корреспондент РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости, участники массовых беспорядков перегородили улицу Назарбаева около резиденции президента Касыма-Жомарта Токаева в Алма-Ате. Слышны звуки шумовых гранат.
Улица, проходящая вблизи резиденции, занята протестующими, которые, предположительно, пытаются попасть внутрь резиденции.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.