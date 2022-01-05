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Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766627653.html
Аким Мангистауской области Казахстана призвал протестующих разойтись
Аким Мангистауской области Казахстана призвал протестующих разойтись - РИА Новости, 05.01.2022
Аким Мангистауской области Казахстана призвал протестующих разойтись
Аким Мангистауской области Казахстана Нурлан Ногаев призвал протестующих разойтись по домам, пообещав не преследовать мирных демонстрантов, передает Sputnik... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T13:38
2022-01-05T13:38
в мире
жанаозен
алматинская область
актау
касым-жомарт токаев
sputnik казахстан
беспорядки в казахстане
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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Аким Мангистауской области Казахстана Нурлан Ногаев призвал протестующих разойтись по домам, пообещав не преследовать мирных демонстрантов, передает Sputnik Казахстан."Тех, кто добровольно разойдется по домам, привлекать к ответственности не будут", - сказал Ногаев.По его словам, граждан просят вернуться домой добровольно, без каких-либо провокаций."Никаких мер к таким лицам по действующему законодательству применяться не будет", - подчеркнул он.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев, sputnik казахстан
13:38 05.01.2022
 
Аким Мангистауской области Казахстана призвал протестующих разойтись

Аким Мангистауской области Казахстана Ногаев призвал протестующих разойтись добровольно

© REUTERS / Pavel MikheyevУчастники акции протеста в Казахстане
Участники акции протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Участники акции протеста в Казахстане
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Аким Мангистауской области Казахстана Нурлан Ногаев призвал протестующих разойтись по домам, пообещав не преследовать мирных демонстрантов, передает Sputnik Казахстан.
"Тех, кто добровольно разойдется по домам, привлекать к ответственности не будут", - сказал Ногаев.
По его словам, граждан просят вернуться домой добровольно, без каких-либо провокаций.
"Никаких мер к таким лицам по действующему законодательству применяться не будет", - подчеркнул он.
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Вчера, 09:27Беспорядки в Казахстане
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В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреЖанаозенАлматинская областьАктауКасым-Жомарт ТокаевSputnik Казахстан
 
 
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