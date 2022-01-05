https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766627159.html

Анкара внимательно следит за событиями в Казахстане, заявили в МИД Турции

Анкара внимательно следит за событиями в Казахстане, заявили в МИД Турции - РИА Новости, 05.01.2022

Анкара внимательно следит за событиями в Казахстане, заявили в МИД Турции

Турция внимательно следит за событиями в Казахстане, уверена в преодолении кризиса, говорится в распространенном в среду заявлении турецкого МИД. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T13:33

2022-01-05T13:33

2022-01-05T13:33

в мире

казахстан

турция

беспорядки в казахстане

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АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Турция внимательно следит за событиями в Казахстане, уверена в преодолении кризиса, говорится в распространенном в среду заявлении турецкого МИД."Мы внимательно следим за акциями протеста, которые начались 2-3 января 2022 года в Казахстане и закончились отставкой правительства сегодня утром. Мы придаем большое значение стабильности дружественного Казахстана. Наша надежда - мир и спокойствие братского казахского народа. Мы полностью уверены в том, что руководство Казахстана преодолеет этот кризис. Мы доверяем здравому смыслу казахстанцев и надеемся на нормализацию ситуации в ближайшее время", - говорится в заявлении."Желаем скорейшего выздоровления нашим казахстанским братьям, которые получили ранения, в том числе сотрудникам сил безопасности", - отметил турецкий МИД.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, турция