https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766626907.html
Ситуация в Байконуре на фоне протестов в Казахстане остается спокойной
Ситуация в Байконуре на фоне протестов в Казахстане остается спокойной - РИА Новости, 05.01.2022
Ситуация в Байконуре на фоне протестов в Казахстане остается спокойной
Протесты в Казахстане не повлияли на ситуацию в городе Байконур, правоохранительные органы города работают в штатном режиме, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T13:31
2022-01-05T13:31
2022-01-05T13:31
казахстан
алма-ата
ссср
юрий гагарин (космонавт)
дмитрий рогозин
роскосмос
константин бусыгин
нур-султан
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Протесты в Казахстане не повлияли на ситуацию в городе Байконур, правоохранительные органы города работают в штатном режиме, сообщает в среду пресс-служба Роскосмоса."В городе Байконур ситуация спокойная, все правоохранительные органы работают в штатном режиме. О ситуации вокруг Байконура глава администрации Константин Бусыгин регулярно докладывает главе госкорпорации Дмитрию Рогозину", - указано в сообщении.Байконур – первый в мире космодром, откуда был запущен первый искусственный спутник Земли, первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После распада СССР космодром перешел в собственность Казахстана. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 миллионов долларов.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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казахстан, алма-ата, ссср, юрий гагарин (космонавт), дмитрий рогозин, роскосмос, константин бусыгин, нур-султан, россия
Ситуация в Байконуре на фоне протестов в Казахстане остается спокойной
Роскосмос: ситуация в Байконуре на фоне протестов в Казахстане остается спокойной