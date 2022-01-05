https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766626907.html

Ситуация в Байконуре на фоне протестов в Казахстане остается спокойной

Ситуация в Байконуре на фоне протестов в Казахстане остается спокойной - РИА Новости, 05.01.2022

Ситуация в Байконуре на фоне протестов в Казахстане остается спокойной

Протесты в Казахстане не повлияли на ситуацию в городе Байконур, правоохранительные органы города работают в штатном режиме, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T13:31

2022-01-05T13:31

2022-01-05T13:31

казахстан

алма-ата

ссср

юрий гагарин (космонавт)

дмитрий рогозин

роскосмос

константин бусыгин

нур-султан

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Протесты в Казахстане не повлияли на ситуацию в городе Байконур, правоохранительные органы города работают в штатном режиме, сообщает в среду пресс-служба Роскосмоса."В городе Байконур ситуация спокойная, все правоохранительные органы работают в штатном режиме. О ситуации вокруг Байконура глава администрации Константин Бусыгин регулярно докладывает главе госкорпорации Дмитрию Рогозину", - указано в сообщении.Байконур – первый в мире космодром, откуда был запущен первый искусственный спутник Земли, первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После распада СССР космодром перешел в собственность Казахстана. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 миллионов долларов.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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алма-ата

ссср

нур-султан

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казахстан, алма-ата, ссср, юрий гагарин (космонавт), дмитрий рогозин, роскосмос, константин бусыгин, нур-султан, россия