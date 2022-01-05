13:10 05.01.2022 (обновлено: 13:29 05.01.2022)
В Нур-Султане ввели режим ЧП
Президент Казахстана Токаев ввел режим ЧП в Нур-Султане
© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране в среду ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане с 5 по 19 января, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.
"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16 часов 00 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", - говорится в указе.
Кроме того, власти ввели комендатский час, который будет действовать с 23.00 до 07.00. На время действия указа также ограничивается въезд и выезд из города, у физических лиц будет временно изъято оружие и боеприпасы. Согласно указу, запрещается организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовки.
Ранее режим ЧП был введен в Алматинской и Мангистауской областях.
Согласно статье 44 Конституции Казахстана, президент "в случае, когда демократические институты, независимость и территориальная целостность, политическая стабильность республики, безопасность ее граждан находятся под серьезной и непосредственной угрозой и нарушено нормальное функционирование конституционных органов государства, после официальных консультаций с премьер-министром и председателями палат парламента республики принимает меры, диктуемые названными обстоятельствами, включая введение на всей территории Казахстана и в отдельных его местностях чрезвычайного положения, применение Вооруженных Сил республики, с незамедлительным информированием об этом парламента республики".