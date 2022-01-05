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В Павлодаре на центральную площадь пришли несколько десятков митингующих

В Павлодаре на центральную площадь пришли несколько десятков митингующих - РИА Новости, 05.01.2022

В Павлодаре на центральную площадь пришли несколько десятков митингующих

Протестующие в Павлодаре собрались на площади у акимата области с требованиями снизить цены на газ, передает корреспондент Sputnik Казахстан. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T13:10

2022-01-05T13:10

2022-01-05T13:16

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Протестующие в Павлодаре собрались на площади у акимата области с требованиями снизить цены на газ, передает корреспондент Sputnik Казахстан.По оценке корреспондента, число участников достигает нескольких десятков, возможно, пары сотен. Большинство собравшихся - приезжие из районов. Здание акимата охраняют усиленные наряды полиции. К протестующим вышли акимы города Павлодар и Павлодарской области, заверили их в том, что правительство предпринимает меры по стабилизации обстановки.Ранее сообщалось, что в Алма-Ате протестующие ворвались в здание акимата и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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