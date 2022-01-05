https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766624713.html

Движение поездов через Казахстан идет в обычном режиме, сообщили в РЖД

Движение поездов через Казахстан идет в обычном режиме, сообщили в РЖД - РИА Новости, 05.01.2022

Движение поездов через Казахстан идет в обычном режиме, сообщили в РЖД

Движение грузовых поездов через Петропавловское отделение РЖД в Казахстан организовано в обычном режиме, транзитные и международные пассажирские составы следуют РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T13:03

2022-01-05T13:03

2022-01-05T14:58

казахстан

ржд

северо-казахстанская область

беспорядки в казахстане

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763091697_0:405:2731:1941_1920x0_80_0_0_ba22b89df6af105ae3ae2f388dec6777.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Движение грузовых поездов через Петропавловское отделение РЖД в Казахстан организовано в обычном режиме, транзитные и международные пассажирские составы следуют через Северо-Казахстанскую область по графику, сообщили РИА Новости в РЖД."Движение грузовых поездов через погранпереходы с Республикой Казахстан осуществляется в штатном режиме", - сообщили в компании.Уточняется, что это касается трёх филиалов холдинга: Приволжской, Западно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорог.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ."Работа Петропавловского отделения ЮУЖД (Южно-Уральская железная дорога, филиал РЖД), расположенного в Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, осуществляется в обычном режиме. Движение транзитных и международных пассажирских поездов формирования, проходящих через Северо-Казахстанскую область Республики Казахстан, осуществляется по графику", - сообщили в РЖД.Там добавили, что движение пригородных поездов между Казахстаном и Россией было прекращено в марте 2020 года в связи с пандемией и до настоящего времени не возобновлено."Движение грузовых поездов через Петропавловское отделение ЮУЖД осуществляется в обычном режиме", - заключили в РЖД.Как сообщал РИА Новости источник в авиакругах, аэропорты Нур-Султана и Алма-Аты на фоне протестов в Казахстане работают штатно.Президент республики Казахстан ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766607057.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766633797.html

казахстан

северо-казахстанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, ржд, северо-казахстанская область