https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766624713.html
Движение поездов через Казахстан идет в обычном режиме, сообщили в РЖД
Движение поездов через Казахстан идет в обычном режиме, сообщили в РЖД - РИА Новости, 05.01.2022
Движение поездов через Казахстан идет в обычном режиме, сообщили в РЖД
Движение грузовых поездов через Петропавловское отделение РЖД в Казахстан организовано в обычном режиме, транзитные и международные пассажирские составы следуют РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T13:03
2022-01-05T13:03
2022-01-05T14:58
казахстан
ржд
северо-казахстанская область
беспорядки в казахстане
туризм
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Движение грузовых поездов через Петропавловское отделение РЖД в Казахстан организовано в обычном режиме, транзитные и международные пассажирские составы следуют через Северо-Казахстанскую область по графику, сообщили РИА Новости в РЖД."Движение грузовых поездов через погранпереходы с Республикой Казахстан осуществляется в штатном режиме", - сообщили в компании.Уточняется, что это касается трёх филиалов холдинга: Приволжской, Западно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорог.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ."Работа Петропавловского отделения ЮУЖД (Южно-Уральская железная дорога, филиал РЖД), расположенного в Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, осуществляется в обычном режиме. Движение транзитных и международных пассажирских поездов формирования, проходящих через Северо-Казахстанскую область Республики Казахстан, осуществляется по графику", - сообщили в РЖД.Там добавили, что движение пригородных поездов между Казахстаном и Россией было прекращено в марте 2020 года в связи с пандемией и до настоящего времени не возобновлено."Движение грузовых поездов через Петропавловское отделение ЮУЖД осуществляется в обычном режиме", - заключили в РЖД.Как сообщал РИА Новости источник в авиакругах, аэропорты Нур-Султана и Алма-Аты на фоне протестов в Казахстане работают штатно.Президент республики Казахстан ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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казахстан, ржд, северо-казахстанская область
13:03 05.01.2022 (обновлено: 14:58 05.01.2022)
Движение поездов через Казахстан идет в обычном режиме, сообщили в РЖД
РЖД: движение пассажирских и грузовых поездов через Казахстан проходит в обычном режиме
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Движение грузовых поездов через Петропавловское отделение РЖД в Казахстан
организовано в обычном режиме, транзитные и международные пассажирские составы следуют через Северо-Казахстанскую область
по графику, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Движение грузовых поездов через погранпереходы с Республикой Казахстан осуществляется в штатном режиме", - сообщили в компании.
Уточняется, что это касается трёх филиалов холдинга: Приволжской, Западно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорог.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен
и Актау
в Мангистауской области
(нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
"Работа Петропавловского отделения ЮУЖД (Южно-Уральская железная дорога, филиал РЖД
), расположенного в Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, осуществляется в обычном режиме. Движение транзитных и международных пассажирских поездов формирования, проходящих через Северо-Казахстанскую область Республики Казахстан, осуществляется по графику", - сообщили в РЖД.
Там добавили, что движение пригородных поездов между Казахстаном и Россией
было прекращено в марте 2020 года в связи с пандемией и до настоящего времени не возобновлено.
"Движение грузовых поездов через Петропавловское отделение ЮУЖД осуществляется в обычном режиме", - заключили в РЖД.
Как сообщал РИА Новости источник в авиакругах, аэропорты Нур-Султана и Алма-Аты на фоне протестов в Казахстане работают штатно.
Президент республики Казахстан ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.