https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766623967.html

В массовых беспорядках в Алма-Ате пострадали сотрудники скорой помощи

В массовых беспорядках в Алма-Ате пострадали сотрудники скорой помощи - РИА Новости, 05.01.2022

В массовых беспорядках в Алма-Ате пострадали сотрудники скорой помощи

При столкновениях протестующих с полицией в Алма-Ате пострадали пять сотрудников скорой, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления общественного здоровья... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T12:54

2022-01-05T12:54

2022-01-05T13:18

в мире

казахстан

алма-ата

беспорядки в казахстане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766620073_0:79:1218:764_1920x0_80_0_0_27d4eaf7590cc65843b9631e64b3e748.jpg

НУР-СУЛТАН, 5 янв - РИА Новости. При столкновениях протестующих с полицией в Алма-Ате пострадали пять сотрудников скорой, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления общественного здоровья города."В результате противоправных действий пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, в частности, что были уничтожены две машины скорой помощи, в городском кардиологическом центре разбиты стекла приемного покоя и клинико-диагностического отделения. В Наурызбайском районе машине скорой помощи был перекрыт доступ."Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают кареты скорой и препятствуют госпитализации детей в больницы", - подчеркивается в заявлении ведомства.Ранее ведомство сообщило, что в медицинские учреждения Алма-Аты после протестных акции обратились 190 человек, из них 40 госпитализированы, семеро пострадавших в реанимации, в том числе четверо полицейских. Пояснялось, что среди всех пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766608138.html

https://ria.ru/20220105/pravitelstvo-1766600386.html

казахстан

алма-ата

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, алма-ата