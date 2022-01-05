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Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766622975.html
В Алма-Ате загорелся районный филиал правящей партии Nur Otan
В Алма-Ате загорелся районный филиал правящей партии Nur Otan - РИА Новости, 05.01.2022
В Алма-Ате загорелся районный филиал правящей партии Nur Otan
В Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, передает корреспондент Sputnik Казахстан. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T12:44
2022-01-05T15:03
в мире
жанаозен
алматинская область
актау
касым-жомарт токаев
беспорядки в казахстане
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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. В Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, передает корреспондент Sputnik Казахстан.В здании выбиты окна первого и второго этажей. Пожарных или полиции на месте пока не видно.Ранее, как передавал корреспондент РИА Новости, митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев
12:44 05.01.2022 (обновлено: 15:03 05.01.2022)
 
В Алма-Ате загорелся районный филиал правящей партии Nur Otan

В Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей партии Nur Otan

© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники полиции во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
Сотрудники полиции во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники полиции во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. В Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
В здании выбиты окна первого и второго этажей. Пожарных или полиции на месте пока не видно.
Ранее, как передавал корреспондент РИА Новости, митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
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Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреЖанаозенАлматинская областьАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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