12:17 05.01.2022 (обновлено: 12:54 05.01.2022)
В массовых протестах в Алма-Ате пострадали 190 человек
В Алма-Ате в массовых акциях протестах пострадали 190 человек, в том числе 137 полицейских
© AP Photo / Vladimir TretyakovУчастники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 5 янв - РИА Новости. После протестных акций в Алма-Ате в медучреждения обратились 190 человек, среди пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления общественного здоровья города.
"В лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи - 150 и по самообращению - 40 человек. Госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся семеро пострадавших, из них четверо - сотрудники полиции", - говорится в сообщении,
Ведомство пояснило, что среди всех пострадавших - "137 полицейских и 53 гражданских лица".
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.