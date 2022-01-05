10:56 05.01.2022 (обновлено: 12:55 05.01.2022)
Комендатура Алма-Аты призвала жителей не покидать дома
Комендатура Алма-Аты просит жителей не покидать дома, водителей – объезжать ряд районов
© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники полиции во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники полиции во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 5 янв - РИА Новости. Комендатура Алма-Аты на фоне ситуации с протестами порекомендовала жителям не покидать дома без особой надобности, а водителям – объезжать ряд городских районов.
"В связи с продолжением операции по обеспечению правопорядка и борьбе с экстремизмом просим автовладельцев планировать свои маршруты в объезд улицы Толе Би, проспектов Райымбека и Абая, а также центра города. Просим также жителей города воздержаться от прогулок и посещений общественных мест на данный момент", - говорится в сообщении, распространенном в среду.
Отмечается, что эти меры продиктованы личной безопасностью граждан.
"Органы правопорядка продолжают принимать меры по стабилизации ситуации и обеспечению законности. Учитывая появление слухов и фейков, просим всех горожан и СМИ использовать и опираться только на официальные источники информации", - подчеркивается в сообщении.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Президент ввел чрезвычайное положение до 19 января в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.