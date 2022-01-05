https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766613116.html

Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, заявили в МИД

Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, заявили в МИД - РИА Новости, 05.01.2022

Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, заявили в МИД

Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, информации о пострадавших россиянах нет, сообщили в МИД России. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T10:46

2022-01-05T10:46

2022-01-05T12:56

казахстан

москва

россия

беспорядки в казахстане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766607981_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_1ca96e0ddae4af9c450d6bd48bc87450.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, информации о пострадавших россиянах нет, сообщили в МИД России.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766612110.html

казахстан

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, москва, россия