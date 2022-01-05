https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766613116.html
Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, заявили в МИД
Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, заявили в МИД - РИА Новости, 05.01.2022
Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, заявили в МИД
Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, информации о пострадавших россиянах нет, сообщили в МИД России. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T10:46
2022-01-05T10:46
2022-01-05T12:56
казахстан
москва
россия
беспорядки в казахстане
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, информации о пострадавших россиянах нет, сообщили в МИД России.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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казахстан, москва, россия
10:46 05.01.2022 (обновлено: 12:56 05.01.2022)
Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, заявили в МИД
МИД: Москва следит за ситуацией в Казахстане, информации о пострадавших россиянах нет