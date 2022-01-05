https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766608138.html

Прокуратура Казахстана призвала население соблюдать требования полиции

Прокуратура Казахстана призвала население соблюдать требования полиции - РИА Новости, 05.01.2022

Прокуратура Казахстана призвала население соблюдать требования полиции

Генеральная прокуратура Казахстана на фоне протестов из-за повышения цен на сжиженный нефтяной газ и введения в связи с этим режима ЧП призвала население... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T09:45

2022-01-05T09:45

2022-01-05T10:19

казахстан

в мире

мангистауская область

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

беспорядки в казахстане

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НУР-СУЛТАН, 5 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана на фоне протестов из-за повышения цен на сжиженный нефтяной газ и введения в связи с этим режима ЧП призвала население республики соблюдать законные требования правоохранительных органов и оказывать им содействие."В целях обеспечения законности, руководствуясь статьей 31 закона "О прокуратуре", призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников органов внутренних дел и уполномоченных органов, оказывать им необходимое содействие", - говорится в обращении заместителя генерального прокурора страны Булата Дембаева, размещенном в среду на сайте главного надзорного органа.Представитель генпрокуратуры призывал граждан "не распространять сведения, не соответствующие действительности, не поддаваться на провокации и не нарушать режим чрезвычайного положения". "Руководствоваться достоверной информацией о текущей ситуации в стране, размещаемой на официальных источниках", - добавил он.Дембаев разъяснил нормы закона о чрезвычайном положении и наказания, которые предусмотрены за их нарушение. Так, неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, а также руководство запрещенной забастовкой и воспрепятствование работе организаций в период ЧП грозит лишением свободы на срок до двух лет. Распространение в условиях ЧП заведомо ложной информации наказывается лишением свободы от трех до семи лет. Умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной техники или иного военного имущества, совершенное в условиях ЧП, предусматривает лишение свободы от 10 до 12 лет.За нарушение режима ЧП и действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП, предусмотрен административный арест до 15 и 30 суток соответственно. При этом совершение уголовных или административных правонарушений является отягчающим обстоятельством и влечет более строгую ответственность.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.

https://ria.ru/20220105/pravitelstvo-1766600386.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766607057.html

казахстан

мангистауская область

жанаозен

актау

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казахстан, в мире, мангистауская область, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев