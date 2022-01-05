https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766607507.html

В Казахстане митингующие вновь стягиваются в центр Алма-Аты, пишут СМИ

В Казахстане митингующие вновь стягиваются в центр Алма-Аты, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2022

В Казахстане митингующие вновь стягиваются в центр Алма-Аты, пишут СМИ

Группа молодых людей в среду направляется пешком и на автотранспорте из окраинных районов Алма-Аты к центру города, где во вторник прошли массовые стычки с... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T09:37

2022-01-05T09:37

2022-01-05T09:37

в мире

мангистауская область

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

беспорядки в казахстане

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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Группа молодых людей в среду направляется пешком и на автотранспорте из окраинных районов Алма-Аты к центру города, где во вторник прошли массовые стычки с правоохранителями, передает агентство КазТАГ со ссылкой на материалы из соцсетей.На опубликованных в социальных сетях видео видно, что один из участников марша держит в руках щит сотрудника специального полицейского подразделения, предположительно, захваченный во время вчерашних столкновений.Фото и видеоматериалы из социальных сетей также свидетельствуют, что протестующие передвигаются на специальной технике, которая также, возможно, принадлежала силовикам.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

мангистауская область

жанаозен

актау

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в мире, мангистауская область, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев