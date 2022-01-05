https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766607057.html
Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской области
Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской области - РИА Новости, 05.01.2022
Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской области
Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматинской области режим чрезвычайного положения. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T09:27
2022-01-05T09:27
2022-01-05T09:30
казахстан
алматинская область
акции протеста в казахстане
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматинской области режим чрезвычайного положения.
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казахстан, алматинская область, акции протеста в казахстане
Материал дополняется
09:27 05.01.2022 (обновлено: 09:30 05.01.2022)
Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской области
Президент Казахстана Токаев ввел режим ЧП в Алматинской области