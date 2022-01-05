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Обстановка в Нур-Султане стабилизировалась после массовой акции

Обстановка в Нур-Султане стабилизировалась после массовой акции - РИА Новости, 05.01.2022

Обстановка в Нур-Султане стабилизировалась после массовой акции

Обстановка в столице Казахстана Нур-Султане после массовых акций протеста утром в среду спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T08:14

2022-01-05T08:14

2022-01-05T08:14

в мире

казахстан

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

нур-султан

акции протеста в казахстане

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НУР-СУЛТАН, 5 янв - РИА Новости. Обстановка в столице Казахстана Нур-Султане после массовых акций протеста утром в среду спокойная, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник вечером местный департамент полиции информировал о задержании нескольких участников несанкционированного митинга. В соцсетях появились кадры, на которых группа горожан вышла на одну из площадей столицы в поддержку демонстрантов в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе страны.Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка в Нур-Султане в среду утром ничем не отличается от обычной - общественный транспорт курсирует по маршрутам, дороги свободны.Проезд открыт и у "дома министерств", который расположен в непосредственной близости от резиденции президента "Акорда" и дома правительства. Открыта площадь у одной из главных достопримечательностей столицы - монумента "Байтерек". В столице по-прежнему не работает мобильный интернет, заблокированы мессенджеры.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.

https://ria.ru/20220105/pravitelstvo-1766600386.html

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в мире, казахстан, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, нур-султан, акции протеста в казахстане