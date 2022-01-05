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https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html
"Цены растут, народ устал". Из-за чего в Казахстане погромы
"Цены растут, народ устал". Из-за чего в Казахстане погромы - РИА Новости, 05.01.2022
"Цены растут, народ устал". Из-за чего в Казахстане погромы
Стихийные митинги, несколько дней не прекращавшиеся на западе Казахстана, перекинулись на крупнейшие города республики. Жители недовольны резким скачком цен на... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T00:51
2022-01-05T09:21
казахстан
елена попова
мангистауская область
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
аскар мамин
димаш кудайберген
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Елена Попова. Стихийные митинги, несколько дней не прекращавшиеся на западе Казахстана, перекинулись на крупнейшие города республики. Жители недовольны резким скачком цен на сжиженный нефтяной газ. Стоимость топлива, которым заправляют большую часть автомобилей, с 1 января выросла в два раза. Предложения властей митингующих не успокоили — на улицах начались погромы."Власть не падет""Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств абсолютно незаконны. Это преступление! Власть не падет! Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", — убеждал протестующих президент Касым-Жомарт Токаев.По его словам, сейчас на карту поставлены благополучие казахстанцев и место страны в современном мире. На пятое января назначили рабочее совещание правительства, но улицу это уже не успокаивало.На фоне выступления Токаева из Алма-Аты приходили сообщения о столкновениях митингующих с силовиками. Тысяча человек собрались на центральной площади и теснили полицейские ограждения. Разбегаться начали только из-за слезоточивого газа, район затянуло едким дымом. Мессенджеры и социальные сети едва работали, с мобильной связью были неполадки.Через несколько часов после обращения Токаев объявил чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области с 01:30 5 января до полуночи 19 января.Тем временем силовики зачищали улицы от протестующих, вытеснив их из центра. Те жгли полицейские машины, пытались вернуться на главную площадь и к телецентру. Особо буйных пытались успокоить сами же протестующие. Известные артисты через соцсети убеждали разойтись."Цены и расходы растут. Народ устал. &lt;…&gt; Единственное, братья, давайте не навредим нашему единству, пытаясь залатать дыры!" — писал популярный певец Димаш Кудайберген.Новые правила или ценовой сговорВ первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. На заправках топливо подорожало с 50 тенге (десять рублей) до 120 тенге (21 рубль). А машины в регионе ездят преимущественно на газу.Но таковы новые правила, объяснили в Минэнерго, — с 1 января цена формируется на электронных биржевых торгах. Причем за последние два года потребление этого вида топлива выросло, а объем производства остался прежним. И, как теперь говорят во власти, продавали газ ниже себестоимости, то есть в убыток производителям.Использовать электронные торговые площадки в стране начали с 2019 года. И к 2022-му планировали полностью перейти на этот механизм, отказавшись от ручного регулирования цен. На росте цен сказалась и мировая конъюнктура — топливо дорожает повсюду.Однако власти не сразу отреагировали на протесты. Третьего января пресс-служба премьер-министра Казахстана Аскара Мамина сообщила, что владельцев автозаправок проверят — нет ли ценового сговора. Заодно объявили, что собственники заправок Мангистауской области "в рамках социальной ответственности бизнеса" снизят стоимость газа до 85-90 тенге за литр.Протестующих частичное понижение цен не устроило, зазвучали требования отставки правительства. Созданная правительственная комиссия, встретившаяся с активистами, тоже не сильно изменила ситуацию. Участникам акции даже пообещали, что их не будут преследовать за причастность к протестам. Впрочем, это в любом случае не коснется тех, кто поджимал полицейские машины.Пятого января правительство Казахстана намерено обсудить не только газ, но и все накопившиеся в стране социально-экономические проблемы. От того, как быстро смогут навести порядок в Алма-Ате, зависит развитие событий по всей республике. Акции протеста в Казахстане. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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казахстан, елена попова, мангистауская область, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, аскар мамин, димаш кудайберген, акции протеста в казахстане, алма-ата
00:51 05.01.2022 (обновлено: 09:21 05.01.2022)
 

"Цены растут, народ устал". Из-за чего в Казахстане погромы

© REUTERS / Pavel MikheyevМужчина проходит мимо флага Казахстана во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате
Мужчина проходит мимо флага Казахстана во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Мужчина проходит мимо флага Казахстана во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Елена Попова. Стихийные митинги, несколько дней не прекращавшиеся на западе Казахстана, перекинулись на крупнейшие города республики. Жители недовольны резким скачком цен на сжиженный нефтяной газ. Стоимость топлива, которым заправляют большую часть автомобилей, с 1 января выросла в два раза. Предложения властей митингующих не успокоили — на улицах начались погромы.

"Власть не падет"

"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств абсолютно незаконны. Это преступление! Власть не падет! Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", — убеждал протестующих президент Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, сейчас на карту поставлены благополучие казахстанцев и место страны в современном мире. На пятое января назначили рабочее совещание правительства, но улицу это уже не успокаивало.
На фоне выступления Токаева из Алма-Аты приходили сообщения о столкновениях митингующих с силовиками. Тысяча человек собрались на центральной площади и теснили полицейские ограждения. Разбегаться начали только из-за слезоточивого газа, район затянуло едким дымом. Мессенджеры и социальные сети едва работали, с мобильной связью были неполадки.
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Через несколько часов после обращения Токаев объявил чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области с 01:30 5 января до полуночи 19 января.
Тем временем силовики зачищали улицы от протестующих, вытеснив их из центра. Те жгли полицейские машины, пытались вернуться на главную площадь и к телецентру. Особо буйных пытались успокоить сами же протестующие. Известные артисты через соцсети убеждали разойтись.
"Цены и расходы растут. Народ устал. <…> Единственное, братья, давайте не навредим нашему единству, пытаясь залатать дыры!" — писал популярный певец Димаш Кудайберген.
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Новые правила или ценовой сговор

В первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. На заправках топливо подорожало с 50 тенге (десять рублей) до 120 тенге (21 рубль). А машины в регионе ездят преимущественно на газу.
Но таковы новые правила, объяснили в Минэнерго, — с 1 января цена формируется на электронных биржевых торгах. Причем за последние два года потребление этого вида топлива выросло, а объем производства остался прежним. И, как теперь говорят во власти, продавали газ ниже себестоимости, то есть в убыток производителям.
Использовать электронные торговые площадки в стране начали с 2019 года. И к 2022-му планировали полностью перейти на этот механизм, отказавшись от ручного регулирования цен. На росте цен сказалась и мировая конъюнктура — топливо дорожает повсюду.
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Однако власти не сразу отреагировали на протесты. Третьего января пресс-служба премьер-министра Казахстана Аскара Мамина сообщила, что владельцев автозаправок проверят — нет ли ценового сговора. Заодно объявили, что собственники заправок Мангистауской области "в рамках социальной ответственности бизнеса" снизят стоимость газа до 85-90 тенге за литр.
Протестующих частичное понижение цен не устроило, зазвучали требования отставки правительства. Созданная правительственная комиссия, встретившаяся с активистами, тоже не сильно изменила ситуацию. Участникам акции даже пообещали, что их не будут преследовать за причастность к протестам. Впрочем, это в любом случае не коснется тех, кто поджимал полицейские машины.
Пятого января правительство Казахстана намерено обсудить не только газ, но и все накопившиеся в стране социально-экономические проблемы. От того, как быстро смогут навести порядок в Алма-Ате, зависит развитие событий по всей республике.
Акции протеста в Казахстане. Онлайн-репортаж >>
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КазахстанЕлена ПоповаМангистауская областьЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевАскар МаминДимаш КудайбергенАкции протеста в КазахстанеАлма-Ата
 
 
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