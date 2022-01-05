https://ria.ru/20220105/internet-1766665487.html

В некоторых регионах Казахстана включили проводной интернет

В некоторых регионах Казахстана включили проводной интернет - РИА Новости, 05.01.2022

В некоторых регионах Казахстана включили проводной интернет

Казахтелеком включил проводной интернет в некоторых регионах республики, среди них город Актау сообщает сервис GlobalCheck, который отслеживает блокировки в... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T19:58

2022-01-05T19:58

2022-01-05T20:17

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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снг

жанаозен

алматинская область

актау

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Казахтелеком включил проводной интернет в некоторых регионах республики, среди них город Актау сообщает сервис GlobalCheck, который отслеживает блокировки в странах СНГ.Ранее организация NetBlocks, анализирующая работу всемирной сети, зафиксировала отключение интернета по всему Казахстану.Ранее корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная правительственная комиссия сообщила, что готова снизить эти цены, однако протесты распространились и на другие города. Так, в Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Вечером 4 января президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате, старой столице республики. Он предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет массовых мероприятий, забастовок и продажи оружия и алкоголя, а также усиление охраны особо важных объектов. На следующий день этот режим был распространен на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, обвинив его в допущении протестной ситуации, и возглавил совбез Казахстана, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, Токаев подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал "выйти с новым пакетом предложений" в ближайшее время.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/pamyatnik-1766663598.html

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в мире, казахстан, интернет, снг, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев