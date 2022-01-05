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Токаев заверил, что сделает все для защиты интересов граждан Казахстана

Токаев заверил, что сделает все для защиты интересов граждан Казахстана - РИА Новости, 05.01.2022

Токаев заверил, что сделает все для защиты интересов граждан Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил граждан в том, что сделает все для защиты их "жизненных интересов". РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T21:46

2022-01-05T21:46

2022-01-05T22:22

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

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жанаозен

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил граждан в том, что сделает все для защиты их "жизненных интересов"."Я хочу заверить вас в том, что сделаю все возможное как президент Республики Казахстан для защиты ваших интересов, жизненных интересов", - сказал Токаев, заявление которого транслировал государственный телеканал "Хабар 24".Касым-Жомарт Токаев заявил, что жители страны просят его главу государства срочно оказать им помощь."Это нападение на граждан, которые просят меня в срочном порядке оказать им помощь", - сказал Токаев.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что текущая ситуация в стране - это подрыв целостности государства и нападение на ее граждан."На самом деле, это уже не угроза – это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан", - приводятся слова президента Казахстана на официальном сайте.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, жанаозен, актау