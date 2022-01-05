https://ria.ru/20220105/gossekretar-1766601146.html
Президент Казахстана назначил своего помощника государственным секретарем
Президент Казахстана назначил своего помощника государственным секретарем - РИА Новости, 05.01.2022
Президент Казахстана назначил своего помощника государственным секретарем
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении государственным секретарем своего помощника Ерлана Карина. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T05:01
2022-01-05T05:01
2022-01-05T05:01
в мире
казахстан
алма-ата
касым-жомарт токаев
крымбек кушербаев
акции протеста в казахстане
ерлан карин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156068/53/1560685361_0:252:3014:1947_1920x0_80_0_0_fa357ce3cb0a5c003e80688f7745f218.jpg
АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении государственным секретарем своего помощника Ерлана Карина.Одновременно Токаев освободил от должности госсекретаря Крымбека Кушербаева, занимавшего этот пост с сентября 2019 года.Согласно конституции, государственный секретарь вырабатывает для президента предложения по основным направлениям внутренней и внешней политики; представляет интересы главы государства в отношениях с парламентом и его палатами, другими государственными органами, общественными объединениями, а также в международных отношениях.Кроме того, госсекретарь координирует деятельность по вопросам социально-гуманитарной сферы, консультативно-совещательных органов при главе государства - комиссии по вопросам противодействия коррупции, комиссии по государственным наградам, комиссии по вопросам гражданства.Наряду с этим государственный секретарь принимает верительные грамоты от послов иностранных государств, аккредитованных в Казахстане по совместительству.
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html
казахстан
алма-ата
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156068/53/1560685361_418:0:3014:1947_1920x0_80_0_0_7ea307f39bbf335e247b75f8094393b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, алма-ата, касым-жомарт токаев, крымбек кушербаев, акции протеста в казахстане, ерлан карин
Президент Казахстана назначил своего помощника государственным секретарем
Президент Казахстана Токаев назначил своего помощника Карина государственным секретарем