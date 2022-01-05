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Президент Казахстана назначил своего помощника государственным секретарем
Президент Казахстана назначил своего помощника государственным секретарем - РИА Новости, 05.01.2022
Президент Казахстана назначил своего помощника государственным секретарем
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении государственным секретарем своего помощника Ерлана Карина. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T05:01
2022-01-05T05:01
в мире
казахстан
алма-ата
касым-жомарт токаев
крымбек кушербаев
акции протеста в казахстане
ерлан карин
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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении государственным секретарем своего помощника Ерлана Карина.Одновременно Токаев освободил от должности госсекретаря Крымбека Кушербаева, занимавшего этот пост с сентября 2019 года.Согласно конституции, государственный секретарь вырабатывает для президента предложения по основным направлениям внутренней и внешней политики; представляет интересы главы государства в отношениях с парламентом и его палатами, другими государственными органами, общественными объединениями, а также в международных отношениях.Кроме того, госсекретарь координирует деятельность по вопросам социально-гуманитарной сферы, консультативно-совещательных органов при главе государства - комиссии по вопросам противодействия коррупции, комиссии по государственным наградам, комиссии по вопросам гражданства.Наряду с этим государственный секретарь принимает верительные грамоты от послов иностранных государств, аккредитованных в Казахстане по совместительству.
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html
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в мире, казахстан, алма-ата, касым-жомарт токаев, крымбек кушербаев, акции протеста в казахстане, ерлан карин
05:01 05.01.2022
 
Президент Казахстана назначил своего помощника государственным секретарем

Президент Казахстана Токаев назначил своего помощника Карина государственным секретарем

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении государственным секретарем своего помощника Ерлана Карина.
"Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
Одновременно Токаев освободил от должности госсекретаря Крымбека Кушербаева, занимавшего этот пост с сентября 2019 года.
Согласно конституции, государственный секретарь вырабатывает для президента предложения по основным направлениям внутренней и внешней политики; представляет интересы главы государства в отношениях с парламентом и его палатами, другими государственными органами, общественными объединениями, а также в международных отношениях.
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Кроме того, госсекретарь координирует деятельность по вопросам социально-гуманитарной сферы, консультативно-совещательных органов при главе государства - комиссии по вопросам противодействия коррупции, комиссии по государственным наградам, комиссии по вопросам гражданства.
Наряду с этим государственный секретарь принимает верительные грамоты от послов иностранных государств, аккредитованных в Казахстане по совместительству.
 
В миреКазахстанАлма-АтаКасым-Жомарт ТокаевКрымбек КушербаевАкции протеста в КазахстанеЕрлан Карин
 
 
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