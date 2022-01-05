https://ria.ru/20220105/gossekretar-1766601146.html

Президент Казахстана назначил своего помощника государственным секретарем

Президент Казахстана назначил своего помощника государственным секретарем - РИА Новости, 05.01.2022

Президент Казахстана назначил своего помощника государственным секретарем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении государственным секретарем своего помощника Ерлана Карина. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T05:01

2022-01-05T05:01

2022-01-05T05:01

в мире

казахстан

алма-ата

касым-жомарт токаев

крымбек кушербаев

акции протеста в казахстане

ерлан карин

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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении государственным секретарем своего помощника Ерлана Карина.Одновременно Токаев освободил от должности госсекретаря Крымбека Кушербаева, занимавшего этот пост с сентября 2019 года.Согласно конституции, государственный секретарь вырабатывает для президента предложения по основным направлениям внутренней и внешней политики; представляет интересы главы государства в отношениях с парламентом и его палатами, другими государственными органами, общественными объединениями, а также в международных отношениях.Кроме того, госсекретарь координирует деятельность по вопросам социально-гуманитарной сферы, консультативно-совещательных органов при главе государства - комиссии по вопросам противодействия коррупции, комиссии по государственным наградам, комиссии по вопросам гражданства.Наряду с этим государственный секретарь принимает верительные грамоты от послов иностранных государств, аккредитованных в Казахстане по совместительству.

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html

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в мире, казахстан, алма-ата, касым-жомарт токаев, крымбек кушербаев, акции протеста в казахстане, ерлан карин